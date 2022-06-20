В Башкирии четверо взрослых и трое детей попали в «дорожную ловушку»

Накануне, 19 июня, помощь спасателей потребовалась застрявшим в машине у деревни Айгир в Белорецком районе.
«Шкода Кодиак», в которой находилось четверо взрослых и трое маленьких детей, застряла в дорожной колее. Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли по указанной геолокации. Машине помогли выехать к трассе Белорецк-Уфа.
Отмечается, что на данном участке сотовая связь отсутствовала, поэтому пострадавших выручил ЭРА-ГЛОНАСС. Система запускается по инициативе самого водителя: если он в сознании, то нажимает кнопку самостоятельно. Машина тут же связывает его с оператором системы экстренного реагирования, которому следует сообщить о том, что произошло, и какая требуется помощь.