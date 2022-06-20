В Уфе на озере спасли 8-летнего ребенка

Накануне, 19 июня, в Уфе помощь спасателей потребовалась отдыхающим на пляже «Райский берег» на озере Теплое. Об этом сообщает Управление гражданской защиты.

8-летний мальчик играл с детьми в воде. В один момент он отплыл на надувном круге от берега и отпустил его. Не почувствовав под ногами дно, ребёнок начал тонуть. К счастью, спасатели и отец юного пловца быстро среагировали и пришли на помощь малышу.