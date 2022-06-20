В Уфе подвели итоги работы делегации Башкирии на ПМЭФ-2022

В непростое экономическое время регион смог остаться в пятерке лучших субъектов страны по инвестиционной привлекательности. Также на планёрке рассказали об итогах Всероссийской переписи населения. По численности населения Башкортостан занял седьмое место в стране и первое – в Приволжском федеральном округе. Глава республики поблагодарил статистов за работу и поздравил их с профессиональным праздником. Три работника Башстата удостоены государственных наград и почётных званий.

На оперативном совещании также обсудили эффективность реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. Регоператоры недостаточно информируют население по вопросам тарифообразования и периодичности вывоза мусора, что вызывает недовольство граждан. Отчёт об этой работе будет представлен в Госсобрании 5 июля. А ветеринары республики предупредили об усилении контроля за ввозом животных в преддверии Курбан-байрама. С 9 по 11 июля возрастёт риск незаконного ввоза рогатого скота из неблагополучных субъектов и стран. Меры вводят для профилактики и предотвращения вспышки эпидемии особо опасных заболеваний. Сами граждане тоже должны быть внимательны при покупке скота и кормов.