Башкирия направила на Донбасс 11-й гумконвой

Девять фур с пиломатериалами, теплоизоляцией и железом. В Луганскую народную республику отправилась 11 гуманитарная колонна из Башкортостана. В город Петровское гумконвой доставит стройматерилы для капитального ремонта школы №22, носящей имя легендарного комдива Минигали Шаймуратова.
В частности, предполагается ремонт кровли учебного заведения 1934 года постройки. Работы выполнит одна из строительных организаций республики. Она же стала спонсором формирования 11-й гуманитарной колонны.
Всего 146 тонн груза. Это один из самых больших гуманитарных колонн из Башкортостана. В торжественном мероприятии по случаю отправки гумконвоя принял участие руководитель Администрации Главы Башкортостана. Максим Забелин отметил, что республика и дальше продолжит помогать братскому Донбассу.