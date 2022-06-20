Башкирия направила на Донбасс 11-й гумконвой

Девять фур с пиломатериалами, теплоизоляцией и железом. В Луганскую народную республику отправилась 11 гуманитарная колонна из Башкортостана. В город Петровское гумконвой доставит стройматерилы для капитального ремонта школы №22, носящей имя легендарного комдива Минигали Шаймуратова.

В частности, предполагается ремонт кровли учебного заведения 1934 года постройки. Работы выполнит одна из строительных организаций республики. Она же стала спонсором формирования 11-й гуманитарной колонны.

На сегодняшний день отправляется девять фур, груженных строительными материалами для восстановления крыши в школе площадью 5 тысяч квадратных метров. Это не последние фуры, дополнительно будем на этапе завершения строительства крыши укомплектовывать.

Гульнара Махмутова, заместитель генерального директора строительной организации

Всего 146 тонн груза. Это один из самых больших гуманитарных колонн из Башкортостана. В торжественном мероприятии по случаю отправки гумконвоя принял участие руководитель Администрации Главы Башкортостана. Максим Забелин отметил, что республика и дальше продолжит помогать братскому Донбассу.

Республика Башкортостан ценится своей добротой, отзывчивостью, неравнодушием для тех, кто находится в беде. Сейчас эта помощь действительно важна, важна в первую очередь в те социальные объекты, которые необходимы для нормальной мирной жизни граждан.

Максим Забелин, руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ