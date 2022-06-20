Башкирия направила на Донбасс 11-й гумконвой

Республика Башкортостан ценится своей добротой, отзывчивостью, неравнодушием для тех, кто находится в беде. Сейчас эта помощь действительно важна, важна в первую очередь в те социальные объекты, которые необходимы для нормальной мирной жизни граждан.

Максим Забелин, руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан