В Башкирии обновляют дороги к социально значимым и спортивным объектам

В Стерлитамаке благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году отремонтируют дорогу по улице Кочетова. Это особенно важно для спортсменов, занимающихся в расположенном рядом спорткомплексе «Содовик».
На некоторых дорогах приступили к финальной стадии работ. На улице Волочаевской от улицы Западной до Николаева начали укладывать верхний слой асфальта.
В этом сезоне будет отремонтировано 15 участков улиц общей протяженностью более 12 км. Также запланировано устройство технических средств организации дорожного движения, нанесение разметки.