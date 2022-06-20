В Башкирии обновляют дороги к социально значимым и спортивным объектам

В Стерлитамаке благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году отремонтируют дорогу по улице Кочетова. Это особенно важно для спортсменов, занимающихся в расположенном рядом спорткомплексе «Содовик».

На некоторых дорогах приступили к финальной стадии работ. На улице Волочаевской от улицы Западной до Николаева начали укладывать верхний слой асфальта.

Гарантия по контракту четыре года. Важно контролировать температуру асфальта. Ведем постоянный контроль.

Егор Ульянов, мастер ООО «Дорожник»

В этом сезоне будет отремонтировано 15 участков улиц общей протяженностью более 12 км. Также запланировано устройство технических средств организации дорожного движения, нанесение разметки.

Погода сразу не позволила зайти на все участки, но на сегодня практически все участки в работе, процент выполнения – 60%.

Рустем Газизов, глава администрации г. Стерлитамака
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