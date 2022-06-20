В Башкирии родители пытались продать ребёнка через соцсети

В Октябрьском в суд обратились с жалобой на воспитание двух маленьких детей. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Известно, что супружеская пара не выполняет родительские обязательства: не воспитывала малышей, не заботилась о них. Также супруги злоупотребляют алкоголем. Поведение горе-родителей неоднократно обсуждалось комиссией по делам несовершеннолетних.
Выяснилось, что отец малышей находился при детях в состоянии наркотического опьянения, а мама на несколько суток уходила из дома. В один момент супруги выставили в социальных сетях объявление о продаже сына. К посту они добавили фотографию мальчика. Вскоре супруги предстали перед судом.
Несовершеннолетних детей передали отделу опеки и попечительства администрации Октябрьского для дальнейшего устройства.