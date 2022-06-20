В Башкирии родители пытались продать ребёнка через соцсети

Доводы ответчиков при рассмотрении настоящего дела о том, что переедут жить в квартиру, делают ремонт, думают о трудоустройстве, о том, что будут жить большой семьей, были голословными, никакими доказательствами не подтверждены. В судебное заседание ответчики не явились. Принято решение о лишении родительских прав обоих ответчиков, взыскать с ответчиков алименты в твердой денежной сумме на содержание несовершеннолетних детей в размере 0,5 прожиточного минимума для детей в РБ, ежемесячно, с последующей индексацией.

пресс-служба Октябрьского городского суда