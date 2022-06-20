В Башкирии родители пытались продать ребёнка через соцсети

В Октябрьском в суд обратились с жалобой на воспитание двух маленьких детей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Фото №1 - В Башкирии родители пытались продать ребёнка через соцсети

Известно, что супружеская пара не выполняет родительские обязательства: не воспитывала малышей, не заботилась о них. Также супруги злоупотребляют алкоголем. Поведение горе-родителей неоднократно обсуждалось комиссией по делам несовершеннолетних.

Выяснилось, что отец малышей находился при детях в состоянии наркотического опьянения, а мама на несколько суток уходила из дома. В один момент супруги выставили в социальных сетях объявление о продаже сына. К посту они добавили фотографию мальчика. Вскоре супруги предстали перед судом.

Доводы ответчиков при рассмотрении настоящего дела о том, что переедут жить в квартиру, делают ремонт, думают о трудоустройстве, о том, что будут жить большой семьей, были голословными, никакими доказательствами не подтверждены. В судебное заседание ответчики не явились. Принято решение о лишении родительских прав обоих ответчиков, взыскать с ответчиков алименты в твердой денежной сумме на содержание несовершеннолетних детей в размере 0,5 прожиточного минимума для детей в РБ, ежемесячно, с последующей индексацией.

пресс-служба Октябрьского городского суда 

Несовершеннолетних детей передали отделу опеки и попечительства администрации Октябрьского для дальнейшего устройства.

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