В Башкирии виновник жуткого ДТП скрылся с места происшествия

Жуткое ДТП в Учалах попало в объектив камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, что автомобиль «Лада Гранта», на большой скорости проезжает перекресток на пересечении улиц Карла Маркса и Башкортостана на красный свет и таранит красную иномарку «Рено». В машине у нарушителя находились пять человек, включая самого водителя.
Он и пассажиры скрылись с места происшествия. Что касается водителя французского автомобиля, то мужчина смог самостоятельно выбраться из перевернутой машины. Его осмотрели прибывшие на место медики и отпустили домой. По факту ДТП проводится проверка