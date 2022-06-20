В Башкирии виновник жуткого ДТП скрылся с места происшествия

На кадрах видно, что автомобиль «Лада Гранта», на большой скорости проезжает перекресток на пересечении улиц Карла Маркса и Башкортостана на красный свет и таранит красную иномарку «Рено». В машине у нарушителя находились пять человек, включая самого водителя.