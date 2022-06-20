В Башкирии виновник жуткого ДТП скрылся с места происшествия

Жуткое ДТП в Учалах попало в объектив камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что автомобиль «Лада Гранта», на большой скорости проезжает перекресток на пересечении улиц Карла Маркса и Башкортостана на красный свет и таранит красную иномарку «Рено». В машине у нарушителя находились пять человек, включая самого водителя.

Он и пассажиры скрылись с места происшествия. Что касается водителя французского автомобиля, то мужчина смог самостоятельно выбраться из перевернутой машины. Его осмотрели прибывшие на место медики и отпустили домой. По факту ДТП проводится проверка

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