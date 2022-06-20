В Уфе в семье переселенцев из Донбасса родился шестой ребенок

В Уфе в многодетной семье из Донбасса родился шестой ребёнок. Незадолго до этого появился кроха у других переселенцев. В Башкортостан родители едут, чтобы в первую очередь обезопасить не себя, а своих детей.
Спасалась, сбежав от пуль и бомбёжек, но едва не потеряла ребёнка уже в Уфе. Обошлось. Медики спасли малыша. Анна вместе с мужем и дочерью приехали из Донбасса. Будучи ещё беременной, она чудом уцелела на родине. Когда женщина была на сроке в семь месяцев, в подъезд к Чесноковым прилетело несколько снарядов.
Семья сейчас живёт в пункте временного размещения, как и другие вынужденные переселенцы. Накануне в санатории появился ещё один новорожденный.
Кроха стал шестым ребёнком в семье Ивановых. Новоиспечённого братика назвали Владислав. Имя выбирали дети.
Отец семейства сейчас ищет работу, продуктами и одеждой пока обеспечивают волонтёры.
Семьи планируют остаться жить в Уфе. Сейчас разбираются с документами. Санаторий, в котором живут переселенцы, находится недалеко от аэропорта. Дети Ивановых говорят, что над головой летают самолёты. Только спустя время смогли привыкнуть к мысли, что техника в небе без снарядов. И здесь родилась уже новая жизнь.