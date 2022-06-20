В Уфе в семье переселенцев из Донбасса родился шестой ребенок

В Уфе в многодетной семье из Донбасса родился шестой ребёнок. Незадолго до этого появился кроха у других переселенцев. В Башкортостан родители едут, чтобы в первую очередь обезопасить не себя, а своих детей.

Спасалась, сбежав от пуль и бомбёжек, но едва не потеряла ребёнка уже в Уфе. Обошлось. Медики спасли малыша. Анна вместе с мужем и дочерью приехали из Донбасса. Будучи ещё беременной, она чудом уцелела на родине. Когда женщина была на сроке в семь месяцев, в подъезд к Чесноковым прилетело несколько снарядов.

Хотели родить второго, когда будет стабильность. Планируем дальше получить документы, чуть подкопить денег. Муж устроился на работу. Хоти снять жилье, потом, может быть, задуматься о своем жилье. Страшно сейчас загадывать. Анна Чеснокова

Семья сейчас живёт в пункте временного размещения, как и другие вынужденные переселенцы. Накануне в санатории появился ещё один новорожденный.

Кроха стал шестым ребёнком в семье Ивановых. Новоиспечённого братика назвали Владислав. Имя выбирали дети.

Отец семейства сейчас ищет работу, продуктами и одеждой пока обеспечивают волонтёры.

Всё нам предоставили, очень сильно помогают волонтеры и вещами, и продуктами. Геннадий и Олеся Ивановы