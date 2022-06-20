Картины 13-летнего художника из Башкирии выставили в галерее в Лондоне

Юный художник из Туймазов вновь заставил весь мир говорить о себе. Две картины Гордея Тиглева попали на выставку в лондонской Boomer gallery. Прошлый успех мальчика был омрачен политическими санкциями: несмотря на то, что Гордей на британском конкурсе выиграл, его картины были сняты с выставки. Творец не опустил руки, его упорство взяло своё.

С момента его первого международного успеха не прошло и полугода, как 13-летний Гордей Тиглев снова покорил художественный мир на зарубежной площадке. В феврале его работа «Мужчина со шкурой» произвела фурор на конкурсе Golden time talent и была выставлена в Лондоне. Она стала главной работой в карьере юного вундеркинда. Но из-за политической обстановки вход на международные конкурсы мальчику закрыт. Только потому что он из России.

Наши работы автоматически должны были размещаться в Великобритании, но в каталоге ее не увидели. Наталья Тиглева, мама Гордея Тиглева

Это сделало мальчика еще сильнее, он продолжил творить и заявлять о себе миру. Весь путь Гордея поддерживает мама и наставник Айнур Тимергалеев. Юного таланта вновь признали. Известная галерея «Бумер», находящаяся в Великобритании, получила заявку на выставку опен-колл от Гордея. И теперь сразу две картины туймазинца – «Эверест» и «Черепаха» – висят в центре Лондона.

Эти картины я писал у своего преподавателя. Гордей Тиглев, художник

На создание двух шедевров у мальчика ушло всего два часа. Кроме того, Гордей стал самым юным участником экспозиции. За все работы на международных выставках и участие в конкурсах отвечает мама.

Мы очень переживали. Не могу сказать, что Гордей разочаровался, потому что масштабов этих он еще не знает, это новые горизонты. А сейчас я могу открывать каталог и показывать: адрес, переписка, список участников. Наталья Тиглева, мама Гордея Тиглева

13-летний художник взял в руки кисть еще в третьем классе. Больше всего мальчик любит рисовать с натуры. В основном ему помогает мама. Например, сейчас он заканчивает портрет с фотографией старшей сестры, которая учится в другом регионе, позировать для брата вживую пока не представляется возможным.