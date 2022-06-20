Во Всемирный день детского футбола в Уфе прошел необычный матч

Впервые в республике. Накануне в Уфе отметили Всемирный день детского футбола. Помимо конкурсов, для юных футболистов в этот день прошёл необычный матч. Сразу 138 детей сыграли против трёх профессионалов.

Что делать, если соперников на 135 человек больше? Вот таким оригинальным матчем впервые в Башкортостане отпраздновали Всемирный день детского футбола. 138 игроков воспитанников различных башкирских футбольных школ получили шанс сыграть на одном поле против трёх профессионалов из ФК «Уфа».

Футбол был в шуточной форме, мы максимально комментировали, подбадривали игроков, чтобы было весело. Дети остались довольны. Анастасия Белякаева, организатор матча

Противостояли детям в этом матче два полузащитника и один голкипер. Иван Кукушкин занял привычное место в воротах, а хавбеки Хайдар Халилов и Данила Емельянов пытались обыграть сразу сотню соперников. Но просто так сделать это не получилось.

Не знаю, тактики не было. Мы думали, они будут бегать в текучке, в одном моменте, Хотели что-то еще сделать, но это было бесполезно, их было слишком много. Хайдар Халилов, полузащитник ФК «Уфа»

Дети первыми вышли вперёд, но вскоре Иван Кукушкин пришёл в чужую штрафную на угловой и заработал пенальти. Его уверенно сразу 11 вратарям реализовал Данила Емельянов.

Это была чистой воды симуляция, но судья повёлся. Это футбол, такое бывает. Иван Кукушкин, вратарь ФК «Уфа»

Однако на большее профессионалов не хватило. Дети взяли количеством и забили в ворота Ивана Кукушкина ещё трижды. Итоговая победа юных футболистов со счётом 4:1.

Мы были заряжены, но ребята были намного сильнее нас, они заслуженно победили. Мы прямо настраивались, хотели разгромить эту команду, но они нас удивили. Данила Емельянов, полузащитник ФК «Уфа»

Самые приятные моменты были уже после матча. В свой праздник юные футболисты получили подарки и возможность сделать селфи, а также взять автографы у своих кумиров. Отбоя у профессионалов в этот день точно не было.

Всё классно было. Не забил в этом матче, но в следующий раз забью. Дмитрий Никитин, участник матча

Когда он бежал, я перехватил мяч, у меня его отобрали. Адриан Гарифуллин, участник матча