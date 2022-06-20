Во Всемирный день детского футбола в Уфе прошел необычный матч

Впервые в республике. Накануне в Уфе отметили Всемирный день детского футбола. Помимо конкурсов, для юных футболистов в этот день прошёл необычный матч. Сразу 138 детей сыграли против трёх профессионалов.
Что делать, если соперников на 135 человек больше? Вот таким оригинальным матчем впервые в Башкортостане отпраздновали Всемирный день детского футбола. 138 игроков воспитанников различных башкирских футбольных школ получили шанс сыграть на одном поле против трёх профессионалов из ФК «Уфа».
Противостояли детям в этом матче два полузащитника и один голкипер. Иван Кукушкин занял привычное место в воротах, а хавбеки Хайдар Халилов и Данила Емельянов пытались обыграть сразу сотню соперников. Но просто так сделать это не получилось.
Дети первыми вышли вперёд, но вскоре Иван Кукушкин пришёл в чужую штрафную на угловой и заработал пенальти. Его уверенно сразу 11 вратарям реализовал Данила Емельянов.
Однако на большее профессионалов не хватило. Дети взяли количеством и забили в ворота Ивана Кукушкина ещё трижды. Итоговая победа юных футболистов со счётом 4:1.
Самые приятные моменты были уже после матча. В свой праздник юные футболисты получили подарки и возможность сделать селфи, а также взять автографы у своих кумиров. Отбоя у профессионалов в этот день точно не было.
Несмотря на то, что Всемирный день детского футбола в Башкортостане праздновался впервые, эксперимент с таким необычным матчем можно назвать удачным.