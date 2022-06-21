Башкирский театр кукол представил интерактивный детский спектакль «Терем-теремок»

По словам постановщиков, главная задача спектакля не просто объединить юных зрителей и их родителей, но и напомнить взрослым о том, что они когда-то тоже были маленькими детьми, вспомнить вместе с ними сюжеты некогда любимых ими сказок и помочь погрузиться в волшебную атмосферу театра. А главные герои постановки – Мышка, Лягушка, Заяц, Волк, Лиса и Медведь – расскажут зрителям о том, что жить рядом можно дружно и весело, в гармонии и согласии.