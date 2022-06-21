В Башкирии женщина изувечила ножом товарища

В Краснокамском районе перед судом предстала местная жительница. Женщину обвинили в нападении на знакомого.
22 января этого года женщина в собственной квартире проводила вечер за распитием алкоголя со знакомым. В один момент между собутыльниками вспыхнула ссора. Сельчанка прошла на кухню, взяла нож, вернулась в комнату и ударила острым предметом собутыльника в локоть, плечо и поясницу.
Врачи диагностировали у пострадавшего телесные повреждения в виде раны нижней части спины с повреждением правой почки, которые по своему характеру является опасным для жизни; раны мягких тканей правого плеча, правого локтевого сустава, по своему характеру при обычном течении влекут кратковременное расстройство здоровья.
Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде условного лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.