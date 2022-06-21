В Башкирии женщина изувечила ножом товарища

В Краснокамском районе перед судом предстала местная жительница. Женщину обвинили в нападении на знакомого.

22 января этого года женщина в собственной квартире проводила вечер за распитием алкоголя со знакомым. В один момент между собутыльниками вспыхнула ссора. Сельчанка прошла на кухню, взяла нож, вернулась в комнату и ударила острым предметом собутыльника в локоть, плечо и поясницу.