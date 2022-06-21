Жителя Башкирии условно осудили за угрозы убийством

В Кушнаренковском районе перед судом предстал 51-летний мужчина. Его обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью.
25 января мужчина находился в доме со своей бывшей сожительницей. Между ними вспыхнула ссора. Чтобы припугнуть женщину, сельчанин схватил металлическую кочергу и начал угрожать несчастной убийством. Через месяц мужчина поссорился со знакомым – он схватил нож и ударил им оппонента. И товарищу он также угрожал убийством.
Свою вину мужчина полностью признал. Известно, что он проживает один и нигде не работает. Его осудили на 3 года и месяц лишения свободы условно.