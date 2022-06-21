Жителя Башкирии условно осудили за угрозы убийством

25 января мужчина находился в доме со своей бывшей сожительницей. Между ними вспыхнула ссора. Чтобы припугнуть женщину, сельчанин схватил металлическую кочергу и начал угрожать несчастной убийством. Через месяц мужчина поссорился со знакомым – он схватил нож и ударил им оппонента. И товарищу он также угрожал убийством.