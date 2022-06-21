В республике продолжается реализация проекта «Башкирские дворики»

На благоустройство дворов в рамках программы «Башкирские дворики» выделено порядка одного миллиарда рублей. Республиканская программа позволит облагородить ещё 200 прилегающих к многоквартирным домам территорий. Программа реализуется во всех городах и семи районах Башкирии.

Например, в городе Октябрьском благоустраивают двор площадью 22,5 тысячи квадратных метров. На территории уже демонтировали бордюры, расширили проезд и установили камеры видеонаблюдения.

По проектной сметной документации администрации г. Октябрьский у нас было собрание, где были выслушаны жильцы, все их пожелания приняты во внимание. Кристина Рукавишникова, жительница дома №11 по ул. Фрунзе

А в Баймаке благоустраивают дворы на территории семи жилых домов. По проекту во дворах появится детская и спортивная площадки с резиновым покрытием, песочница, несколько бельевых площадок, новое освещение, видеонаблюдение, ограждение для контейнерной площадки для сбора мусора. Все работы планируют завершить до 1 сентября.