В республике продолжается реализация проекта «Башкирские дворики»

На благоустройство дворов в рамках программы «Башкирские дворики» выделено порядка одного миллиарда рублей. Республиканская программа позволит облагородить ещё 200 прилегающих к многоквартирным домам территорий. Программа реализуется во всех городах и семи районах Башкирии.
Например, в городе Октябрьском благоустраивают двор площадью 22,5 тысячи квадратных метров. На территории уже демонтировали бордюры, расширили проезд и установили камеры видеонаблюдения.
А в Баймаке благоустраивают дворы на территории семи жилых домов. По проекту во дворах появится детская и спортивная площадки с резиновым покрытием, песочница, несколько бельевых площадок, новое освещение, видеонаблюдение, ограждение для контейнерной площадки для сбора мусора. Все работы планируют завершить до 1 сентября.
В рамках республиканская программа «Башкирские дворики» с момента старта проекта в 2019 году проведены ремонтные работы почти на тысячи объектах на общую сумму чуть более 4 млрд рублей.