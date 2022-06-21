В Башкирии жестоко убили маму шестерых детей

В злополучный день в полицию обратились медики, которые сообщили, что к ним поступила молодая женщина с телесными повреждениями. Подозреваемым в избиении оказался 36-летний возлюбленный пострадавшей. Между пьяными сожителями произошла ссора на почве ревности. В приступе агрессии мужчина до смерти избил женщину.

Выяснилось, что у погибшей есть шесть детей – по двое от трех бывших мужей. К одному из бывших супругов и приревновал мужчина свою возлюбленную. Известно, что женщина нигде не работала и занималась воспитанием детей.