Пять значимых итогов международного экономического форума для Башкортостана

Башкирия в этом году особенно постаралась и удивила гостей большим креативным стендом, который выполнила в партнерстве с «БСК». В первую очередь это огромный макет вертолета Ка-32, который собирают только в нашей республике на заводе в Кумертау. Внутри салон «вертолета» использовался как большая комната для переговоров. Во-вторых, цифровая юрта с мультимедийным экраном, с которого гостей зазывала и развлекала интерактивная пачка соды, а внутри можно было в формате 360 градусов увидеть главные республиканские проекты. Танцующую соду снимали и выкладывали все, даже федеральные деловые издания. Потому что это действительно прикольная идея. В-третьих, на нашем стенде представили Центр управления республикой и впервые показали макет межвузовского студенческого кампуса, который к 2024 году построят в Уфе.