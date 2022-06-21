Пять значимых итогов международного экономического форума для Башкортостана

В России прошёл Петербургский международный экономический форум. Делегацию из Башкортостана возглавил глава республики Радий Хабиров. ИА «Башинформ» поделился официальными и несоциальными итогами форума.
1. Похвалили Путин, Белоусов и эксперты
Башкирия второй год подряд заняла пятое место в престижном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, который составляет Агентство стратегических инициатив. Первое место традиционно у Москвы, второе у Татарстана.
- Безусловно, большая роль в создании современной деловой среды принадлежит региональным управленческим командам. …Я хочу поблагодарить и поздравить наших коллег в регионах за эту работу, - сказал на пленарном заседании Президент России Владимир Путин.
Как поясняют эксперты, рейтинг АСИ - один из немногих рейтингов, которые используются в управлении регионами и в качестве ключевого результата деятельности губернаторов. Забраться в его топ тяжело, но удержаться еще сложнее, потому что все стараются бежать быстрее. Пятое место показывает, что Башкортостан работает в правильном направлении и делает это результативно.
- Приеду домой, меня жители спросят, как я съездил? Я скажу: «Мы опять «пятерку» получили, а братский Татарстан опять «двойку» получил». Если мы «тройку» или «четверку» на следующий год получим, не обидимся, будем двигаться вперед, - шутил во время церемонии Радий Хабиров.
- Чему нужно поучиться у руководства Башкирии - выстраивать отношения с инвесторами. Очень приятно отметить, что в Башкортостане качество регионального совета по улучшению инвестиционного климата получило высший балл инвесторов - пять из пяти возможных баллов, а в среднем по стране – около четырех баллов, - хвалил потом Башкирию первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов.
2. Потратили миллионы — привезли миллиарды
Всего на форуме башкирская делегация провела более 50 встреч и заключила 31 соглашение на 65 млрд рублей. Вот крупнейшие и важнейшие:
— Госкорпорация Дом.рф профинансирует крупные проекты - проведение сетей водоснабжения и водоотведения в Забелье, строительство нового здания госпиталя ветеранов войн и математического лицея-интерната в Уфе. Общая сумма вложений - 21,5 млрд рублей.
— Новое соглашение с «Роснефтью» о сотрудничестве, развитие промышленных, финансовых и социальных программ. Документ подписали Радий Хабиров и Игорь Сечин.
— Белорусский холдинг «Амкодор» запускает в Башкирии производство оборудования для послеуборочной обработки зерна в Уфимском районе и создает в Уфе производственно-сервисный центр. Общая стоимость двух проектов 2,5 млрд рублей.
— Московская «Триа Девелопмент» построит вдоль федеральных трасс Башкирии сеть из пяти отелей под уникальным брендом. На это компания выделяет миллиард рублей. Будет создано 100 новых рабочих мест.
— Казахстанская компания Iron Concentrate Company вложит от 5 до 13,4 млрд в производство катодной меди из отвальных пород на базе Сибайского горно-обогатительного комбината. Предприятие будет работать по новой технологии без выбросов вредных веществ. Будет создано 180 рабочих мест.
— «Евразийская Агрологистика» создаст в Башкирии оптово-распределительный центр для ускорения железнодорожных и мультимодальных перевозок «Агроэкспресс». Это позволит привлечь около 8 млрд рублей и создать 100 рабочих мест.
— АО «Электрозавод» создает в Башкирии электротехнический кластер и вкладывает в него 4,5 млрд рублей. К 2025 году планируется создать 790 рабочих мест.
— «Газпром» будет строить в Башкирии больше газозаправочных станций.
— 140 километров скоростной трассы М-12 Москва – Екатеринбург пройдет через Башкирию. В республике для нее построят две транспортные развязки, 19 мостов и четыре путепровода, включая мост через реку Белую длиной 800 м.
— Компания Dars Development профинансирует разработку проектно-сметной документации строительства двух новых мостов от улицы Рижской в Нижегородке до Миловского шоссе. Второй мост пройдет через Дему с выходом на оренбургскую трассу. Это примерно 400 миллионов рублей. Строительство начнется в 2024 году, завершится в 2027-м. Стоимость работ оценивается в 15 миллиардов рублей.
— Башкортостан, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Пензенская области, Удмуртская Республика, Пермский край подписали меморандум о создании «Евразийского экономического центра», который позволит объединить региональные специализации – производственную, инвестиционную, экспортную, а также их конкурентные преимущества для максимальной конкурентоспособности его участников. Сейчас это уже 70 проектов суммарной стоимостью более 100 млрд рублей.
3. Сделали крутой стенд с танцующей содой
Башкирия в этом году особенно постаралась и удивила гостей большим креативным стендом, который выполнила в партнерстве с «БСК». В первую очередь это огромный макет вертолета Ка-32, который собирают только в нашей республике на заводе в Кумертау. Внутри салон «вертолета» использовался как большая комната для переговоров. Во-вторых, цифровая юрта с мультимедийным экраном, с которого гостей зазывала и развлекала интерактивная пачка соды, а внутри можно было в формате 360 градусов увидеть главные республиканские проекты. Танцующую соду снимали и выкладывали все, даже федеральные деловые издания. Потому что это действительно прикольная идея. В-третьих, на нашем стенде представили Центр управления республикой и впервые показали макет межвузовского студенческого кампуса, который к 2024 году построят в Уфе.
Экспозицию Башкирии посетили больше пяти тысяч человек, в том числе вице-премьер Дмитрий Чернышенко, федеральные министры, главы госкорпораций и топ-менеджеры крупных компаний.
4. Впервые презентовали высокую башкирскую кухню
Одно из новшеств, которое обсуждали и в кулуарах форума, и оставшиеся в Уфе люди - открытый специально для форума ресторан «Башкортостан», где все желающие могли познакомиться с высокой башкирской кухней в интерьере «Золота Сарматов».
Меню в ресторане и вправду было изысканным, а ценник существенно выше уфимского, но соизмерим с ценами в петербургских заведениях такого бизнес-уровня. Так, в «Башкортостане» подавали кыстыбый за 490 рублей, зур-беляш за 860, салат из конины за 1850 рублей порция и бешбармак из казылыка за 2700. Ну, или взять комплексный обед «Инвестиционный» за 5000 рублей, а к нему бутылочку, правда, французского напитка за 250 тысяч.
Для человека со средней зарплатой дороговато, а для топовых бизнесменов, приехавших на солидное мероприятие, - подъемная сумма. Как нам рассказал источник, знакомый с организацией форума, в ресторане всегда было многолюдно, иногда посетителям отказывали во входе, так как свободных мест не было.
Нельзя не отметить, что кыстыбый те готовил уфимский повар и ресторатор, владелец сети ресторанов «Айбат Халляр» Марат Хуснутдинов. Он прославился на всю страну после того, как презентовал свой проект национального фастфуда Владимиру Путину. Президенту так понравилась идея, что он попросил предпринимателя привезти ему попробовать.
«Пока мы только по Уфе доставляем, но для вас что-нибудь придумаем», – заверил его тогда бизнесмен.
5. Нашли на планете новых партнеров
В рамках форума Радий Хабиров провел две важные международные встречи. Республиканский стенд посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бахрейн в России Ахмед Абдулрахман Аль Саати. Во время рабочей встречи с Радием Хабировым он сообщил, что Бахрейн внедряет российскую платежную систему «Мир», что позволит российским туристам отдыхать там комфортно и безопасно. Посол пригласил Главу Башкирии посетить Бахрейн с деловым визитом.
Также Радий Хабиров встретился с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, который подчеркнул, что Башкортостан занимает особое место в стратегическом партнерстве Казахстана с Россией.
«Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы создавать и развивать конкретные проекты в том, что касается делового сотрудничества между Казахстаном и Башкортостаном. Приглашаю ваши деловые круги, руководителей государственных компаний в Казахстан. Будем создавать для них все условия», — сказал Токаев.