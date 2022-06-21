Cтали известны подробности пропажи 8-летней девочки в Уфе

Накануне, 20 июня, к волонтерам, которые занимаются поисками людей, обратились испуганные родители из Уфы. Супруги рассказали, что у них пропала 8-летняя дочка.

Как сообщает издание ГорОбзор.ру, в момент пропажи ребёнка в доме находился отчим девочки. Мама второклассницы была на работе. Девочка самостоятельно ушла из дома и оставила родителям записку: «Я ушла из дома! Извини». При этом сотовый телефон юная беглянка не взяла.