В Башкирии осудят организаторов незаконной банковской деятельности

В Башкирии группа лиц организовала подпольный банк и незаконным путем обналичила свыше 21 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Выяснилось, что обналичивание средств велось как минимум в размере 6% от суммы операций за непоставленные товары или неоказанные в действительности услуги. Для мошенничества создавались фиктивные физические и юридические лица.

Деятельность мошенники вели с 2016 по 2018 год. Значительная часть выведенных средств была потрачена на приобретение земельного участка и строительство коттеджа в Зубово.