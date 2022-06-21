Жителей Уфы призвали не выбрасывать в унитаз мусор и еду

Уфимцы стали чаще использовать унитазы в роли урны.  Коммунальщики бьют тревогу. В канализациях и очистных сооружениях ежедневно скапливается до трех тонн мусора. Кто виноват в вечных засорах и какие последствия мусорного коллапса ждут жителей?

Жители многоэтажки на Мушникова не первый раз жалуются на излив стоков. Чаще всего обвинения звучат в адрес коммунальщиков. Однако при вскрытии крышки коллектора становится понятно, что виноваты далеко не они.

Из колодцев доставались предметы, которые жители бросают в унитазы – тряпки, влажные салфетки.

Артур Нургалеев, начальник управления восточных канализационных сетей ГУП РБ «Уфаводоканал»

За сутки работники «Уфаводоканала» чистят до 40 стоков. В столице республики большинство канализационных люков превратились в урны, причем несортированных отходов. Станислав Салманов уже четыре года выезжает на эти аварии, интересной находкой его уже не удивишь

Была подошва обувная, тряпки, трусы, футболки. Выбрасывают еду – пельмени, апельсины, морковь.

Станислав Салманов, мастер аварийно-восстановительных работ ГУП РБ «Уфаводоканал»
Фото №1 - Жителей Уфы призвали не выбрасывать в унитаз мусор и еду

Это уже конечная точка. Все стоки Уфы поступают в приемную камеру очистных сооружений «Уфаводоканала». Вместе с органическими отходами сюда попадает и бытовой мусор.

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Большие тряпки могут заклинить работу транспортера и пресса.

Рустем Гарифуллин, оператор установки службы очистных сооружений канализации ГУП РБ «Уфаводоканал»

Очистные сооружения рассчитаны на приток стоков до 300 тысяч кубов в сутки. За этот же период здесь скапливается до трех тонн мусора.

Все приходит на очистные сооружения, что приводит к ухудшению работы оборудования.

Ринат Калимуллин, главный специалист службы очистных сооружений канализации ГУБ РБ «Уфаводоканал»

Оборудование на исходе, коммунальщики бьют тревогу. И если уфимцы продолжат использовать унитазы в роли урны, последствия могут оказаться печальными не только для городских стоков, но и экологии Башкортостана.

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