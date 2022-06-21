Жителей Уфы призвали не выбрасывать в унитаз мусор и еду

Уфимцы стали чаще использовать унитазы в роли урны. Коммунальщики бьют тревогу. В канализациях и очистных сооружениях ежедневно скапливается до трех тонн мусора. Кто виноват в вечных засорах и какие последствия мусорного коллапса ждут жителей?
Жители многоэтажки на Мушникова не первый раз жалуются на излив стоков. Чаще всего обвинения звучат в адрес коммунальщиков. Однако при вскрытии крышки коллектора становится понятно, что виноваты далеко не они.
За сутки работники «Уфаводоканала» чистят до 40 стоков. В столице республики большинство канализационных люков превратились в урны, причем несортированных отходов. Станислав Салманов уже четыре года выезжает на эти аварии, интересной находкой его уже не удивишь
Это уже конечная точка. Все стоки Уфы поступают в приемную камеру очистных сооружений «Уфаводоканала». Вместе с органическими отходами сюда попадает и бытовой мусор.
Очистные сооружения рассчитаны на приток стоков до 300 тысяч кубов в сутки. За этот же период здесь скапливается до трех тонн мусора.
Оборудование на исходе, коммунальщики бьют тревогу. И если уфимцы продолжат использовать унитазы в роли урны, последствия могут оказаться печальными не только для городских стоков, но и экологии Башкортостана.