Более 50 вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР нашли работу в Башкирии

52 вынужденных переселенца официально трудоустроены на территории Башкортостана. Эвакуированные из ЛДНР, имеющие статус временного убежища, могут либо искать работу по специальности, либо переучиваться. Предприятия, оформившие их на работу, получат субсидии по госпрограмме.
За работу счетчиков и вовремя вкрученные лампы теперь отвечает Евгений Кухаришин. В городе Рубежное он работал электриком. По специальности официально трудоустроился в месте временного пребывания, санатории «Связист».
С запалом на будущее осваивает работу в новом коллективе и Александр Аванов. Возвращаться в Мариуполь настроя нет, только повидать родителей, которые там остались. Сын и супруга с ним в Уфе. Остается оформить гражданство и начинать новую жизнь.
Сегодня в республике порядка 700 вынужденных переселенцев, трудоустроены полсотни. Предприятие по ремонту тепловозов в Орджоникидзевском районе Уфы оплатило сотрудникам жилье на первое время. В Рубежном, откуда прибыл Валерий Цегельник, был бизнес по продаже стройматериалов. Диплом о высшем техническом образовании пригодился в энергомеханическом отделе уфимской компании.
Государственная поддержка предусмотрена и организациям, берущим на работу эвакуированных. Преград в официальном трудоустройстве переселенцев нет, достаточно наличия у них статуса временного убежища.
На этой неделе решится вопрос с трудоустройством почти 100 человек. Региональный Минтруд объяснил, что работа ведется по переводу дипломов с украинского на русский язык. Кроме того, центры занятости готовы переучивать переселенцев, если у последних будет желание освоить новую профессию.