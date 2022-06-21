Более 50 вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР нашли работу в Башкирии

52 вынужденных переселенца официально трудоустроены на территории Башкортостана. Эвакуированные из ЛДНР, имеющие статус временного убежища, могут либо искать работу по специальности, либо переучиваться. Предприятия, оформившие их на работу, получат субсидии по госпрограмме.

За работу счетчиков и вовремя вкрученные лампы теперь отвечает Евгений Кухаришин. В городе Рубежное он работал электриком. По специальности официально трудоустроился в месте временного пребывания, санатории «Связист».

Быстро трудоустроили. Уфа – хороший город. Евгений Кухаришин

С запалом на будущее осваивает работу в новом коллективе и Александр Аванов. Возвращаться в Мариуполь настроя нет, только повидать родителей, которые там остались. Сын и супруга с ним в Уфе. Остается оформить гражданство и начинать новую жизнь.

С 1 июня работаю. Несколько бойлеров отремонтировал. Сын 11-й класс заканчивает. Будем тут жить, если получится. Александр Аванов

Сегодня в республике порядка 700 вынужденных переселенцев, трудоустроены полсотни. Предприятие по ремонту тепловозов в Орджоникидзевском районе Уфы оплатило сотрудникам жилье на первое время. В Рубежном, откуда прибыл Валерий Цегельник, был бизнес по продаже стройматериалов. Диплом о высшем техническом образовании пригодился в энергомеханическом отделе уфимской компании.

Возвращаться не хочу. Смысла пока нет. Валерий Цегельник

Квалификация есть, мы их и учим тоже. Проживание, питание, потихоньку вливаются. Евгений Чиглинцев, директор организации «ПромЖД-Гарант»

Государственная поддержка предусмотрена и организациям, берущим на работу эвакуированных. Преград в официальном трудоустройстве переселенцев нет, достаточно наличия у них статуса временного убежища.

Служба занятости за первый, третий и шестой месяцы будет возмещать 22 тысячи рублей предприятию. Общая сумма – 67 тысяч рублей. Юрий Мельников, первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан