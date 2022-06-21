Стерлитамакский колледж физической культуры, управления и сервиса отмечает 90-летие

Учебное заведение, из стен которого каждый год выходят по 250 специалистов. В России он известен подготовкой профессиональных спортсменов и учителей физкультуры.

Доска почета. На ней десятки выпускников-специалистов, реализовавших себя в разных сферах в республике и в стране.

Здесь учится Данил Садреев – серебряный призер Олимпийских игр в Пекине по прыжкам на лыжах с трамплина. В прошлом году он прошел дополнительные вступительные испытания и сейчас обучается по специальности «Физическая культура»

Это одно из старейших учебных заведений в стране, готовящих специалистов по физической культуре. Образовано в 1932 году как отделение при Башкирском педагогическом техникуме в Уфе, в 34 году стало самостоятельным учебным заведением. Спустя еще 37 лет решением обкома КПСС техникум был переведён в Стерлитамак.

Сегодня в колледже созданы все условия для студентов. Развита материально-техническая база. В колледже еженедельно проводятся соревнования. Обновляется и педагогический состав.