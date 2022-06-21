В Уфе осудили местную жительницу за взятку сотруднику ГИБДД

В башкирской столице осудили местную жительницу за дачу взятки сотруднику ГИБДД. Следствие установило, что в 2019 году подсудимая обратилась к сотруднику автошколы, чтобы тот посодействовал в получении водительского удостоверения.

Опасаясь, что не сдаст практическую часть экзамены, жительница Уфы передала через посредника 17 тысяч рублей. В итоге женщина незаконно получила водительское удостоверение.