В Уфе осудили местную жительницу за взятку сотруднику ГИБДД

В башкирской столице осудили местную жительницу за дачу взятки сотруднику ГИБДД. Следствие установило, что в 2019 году подсудимая обратилась к сотруднику автошколы, чтобы тот посодействовал в получении водительского удостоверения.
Опасаясь, что не сдаст практическую часть экзамены, жительница Уфы передала через посредника 17 тысяч рублей. В итоге женщина незаконно получила водительское удостоверение.
Подсудимая признала свою вину. Суд назначил ей наказание в размере 100 тысяч рублей. В настоящее время сотрудники полиции расследуют уголовное дело в отношении сотрудников ГИБДД, которые незаконно выдали водительское удостоверение уфимке.