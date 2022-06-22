Мошенники оформили на жителя Башкирии кредит и похитили деньги
41-летний житель Нефтекамска обратился в отделение полиции и рассказал, что мошенники оформили на его имя кредит и похитили 600 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
При разбирательстве установлено, что злоумышленники в своих преступных целях использовали предлог «Вам из МФЦ поступило письмо, чтобы вскрыть его, вам необходимо продиктовать код, поступивший сообщением на телефон». Законопослушный гражданин назвал неизвестным код, поступивший на телефон. Следом к нему поступил звонок с другого номера, звонящий представился сотрудником банка и сообщил о том, что преступники воспользовались его кодами и оформили на его имя кредит.
пресс-служба МВД по РБ
Аферисты убедили горожанина передать им код из СМС, чтобы аннулировать кредит. Доверчивый мужчина передал его, после чего получил уведомление о списании с его счетов денежных средств.
Возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются все детали случившегося.