В Башкирии простились с 30-летним капитаном Андреем Кириловым, погибшим в спецоперации на Украине

Андрей Кирилов учился в Бакалинской средней школе № 2. После окончания школы поступил в Дальневосточное высшее военное командное училище имени маршала Рокоссовского и окончил его с красным дипломом. Службу военный проходил на Северном Кавказе, затем на Сахалине, в должности командира разведывательной роты.