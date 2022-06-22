В Башкирии простились с 30-летним капитаном Андреем Кириловым, погибшим в спецоперации на Украине

В Бакалинском районе республики простились с 30-летним капитаном Андреем Кириловым, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, мужчину похоронили в селе Бакалы на православном кладбище.
О гибели военного стало известно 10 июня. Андрей Кирилов прикрыл собой личный состав подразделения и получил смертельное пулевое ранение. Посмертно его наградили орденами «Генерала Шаймуратова» и «Мужества».
Андрей Кирилов учился в Бакалинской средней школе № 2. После окончания школы поступил в Дальневосточное высшее военное командное училище имени маршала Рокоссовского и окончил его с красным дипломом. Службу военный проходил на Северном Кавказе, затем на Сахалине, в должности командира разведывательной роты.
Фото: vk.com // Бакалинский район.