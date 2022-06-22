В Уфе мужчина три раза обокрал пожилую мать

По предварительным данным, с конца мая текущего года в течение двух недель сын заявительницы совершил три кражи. В первом и во втором случае у женщины были похищены телевизоры. В третий раз злоумышленник не смог попасть в квартиру при помощи ключей и решил действовать через окно, так как квартира расположена на втором этаже многоквартирного дома. Он выбил окно, проник в жилище, вскрыл сейф, забрал деньги и золотые украшения. О кражах телевизоров женщина не заявляла, но когда родной человек совершил преступление в третий раз, женщина обратилась в полицию за помощью. Общий ущерб составил более 30 тысяч рублей.

пресс-служба МВД по РБ