В Уфе мужчина три раза обокрал пожилую мать

73-летняя уфимка обратилась в полицию и рассказала о том, что подозревает своего сына в кражах. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
По предварительным данным, с конца мая текущего года в течение двух недель сын заявительницы совершил три кражи. В первом и во втором случае у женщины были похищены телевизоры. В третий раз злоумышленник не смог попасть в квартиру при помощи ключей и решил действовать через окно, так как квартира расположена на втором этаже многоквартирного дома. Он выбил окно, проник в жилище, вскрыл сейф, забрал деньги и золотые украшения. О кражах телевизоров женщина не заявляла, но когда родной человек совершил преступление в третий раз, женщина обратилась в полицию за помощью. Общий ущерб составил более 30 тысяч рублей.
пресс-служба МВД по РБ
Сотрудники полиции задержали 44-летнего сына заявительницы. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. Он рассказал, что украденные вещи сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на алкоголь.
На мужчину завели уголовное дело. Сейчас сотрудники полиции устанавливают местонахождение похищенного имущества.