В Башкирии ссора возлюбленных привела к смертельной аварии

Накануне, 21 июня, в Давлекановском районе произошла смертельная авария. Инцидент зафиксирован на 2 км автодороги Давлеканово-Буздяк.
27-летний водитель на «Шевроле Круз» допустил съезд в кювет. Его 29-летняя возлюбленная, сидевшая на пассажирском месте, скончалась от полученных травм.
По словам молодого водителя, авария произошла из-за словесной перепалки с будущей женой. Парень отвлекся и потерял концентрацию, что привело к опрокидыванию авто. Известно, что молодая пара планировала пожениться в конце месяца.
Фото: ГИБДД РБ.