В Башкирии ссора возлюбленных привела к смертельной аварии

27-летний водитель на «Шевроле Круз» допустил съезд в кювет. Его 29-летняя возлюбленная, сидевшая на пассажирском месте, скончалась от полученных травм.

По словам молодого водителя, авария произошла из-за словесной перепалки с будущей женой. Парень отвлекся и потерял концентрацию, что привело к опрокидыванию авто. Известно, что молодая пара планировала пожениться в конце месяца.