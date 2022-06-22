В Башкирии ссора возлюбленных привела к смертельной аварии

Накануне, 21 июня, в Давлекановском районе произошла смертельная авария. Инцидент зафиксирован на 2 км автодороги Давлеканово-Буздяк.

Фото №1 - В Башкирии ссора возлюбленных привела к смертельной аварии

27-летний водитель на «Шевроле Круз» допустил съезд в кювет. Его 29-летняя возлюбленная, сидевшая на пассажирском месте, скончалась от полученных травм.

По словам молодого водителя, авария произошла из-за словесной перепалки с будущей женой. Парень отвлекся и потерял концентрацию, что привело к опрокидыванию авто. Известно, что молодая пара планировала пожениться в конце месяца.

Фото: ГИБДД РБ. 

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