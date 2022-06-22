В Уфе в котловане нашли тело строителя

В Уфе завершили расследование несчастного случая, который произошёл на объекте строительства многоэтажного жилого комплекса по улице Подполковника Недошивина. Гострудинспекция сообщила подробности инцидента.

13 мая 40-летний рабочий выполнял армирование каркаса монолитной плиты перекрытия. Однако он не позаботился о безопасности – не установил защитные и сигнальные ограждения. Строитель сорвался с высоты 15,2 метров и упал в котлован. От полученных травм несчастный скончался.