Жительница Уфы обнаружила 32-летнего знакомого в одной постели с 7-летней внучкой

Как сообщаетИА «Башинформ», 18 июня мужчина пришёл в гости к своей знакомой. Дома женщины не оказалось, но в квартире находилась мама горожанки и её 7-летняя дочка. Пенсионерка решила впустить знакомого, чтобы он подождал подругу у них. После уфимец попросил маленькую девочку сказать бабушке, что он уходит, а сам спрятался в комнате ребёнка. Женщина поверила внучке и пошла спать.