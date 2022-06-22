Жительница Уфы обнаружила 32-летнего знакомого в одной постели с 7-летней внучкой

Ужасная история произошла в Уфе. В полицию обратилась местная жительница, которая обвинили 32-летнего знакомого в развратных действиях сексуального характера в отношении ребёнка.
Как сообщаетИА «Башинформ», 18 июня мужчина пришёл в гости к своей знакомой. Дома женщины не оказалось, но в квартире находилась мама горожанки и её 7-летняя дочка. Пенсионерка решила впустить знакомого, чтобы он подождал подругу у них. После уфимец попросил маленькую девочку сказать бабушке, что он уходит, а сам спрятался в комнате ребёнка. Женщина поверила внучке и пошла спать.
Только утром пенсионерка зашла в комнату маленькой девочки и обнаружила в её кровати 32-летнего мужчину. Она выгнала уфимца из квартиры и сразу сообщила обо всём отцу девочки. Полиция задержала подозреваемого. Известно, что семья пострадавшей считается неблагополучной, так как её мама часто выпивает.