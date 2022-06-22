Футбольный клуб «Уфа» продолжает сбор в Аше

Тренировочные занятия игроки проводят два раза в день. Утром занимаются беговой и аэробной работой, а на вечерней тренировке подключают мячи.
Футболисты пробудут на базе в Аше до 29 июня, на первом сборе не планируют контрольных матчей. Зато перед стартом в Футбольной Национальной лиге уфимцы сыграют товарищеские встречи против «Урала» и «Рубина».
Начало нового для «Уфы» чемпионата запланировано ориентировочно на 17 июля. В этот день башкирская команда отправится в Краснодар, где сыграет с «Кубанью». Первый домашний матч ФНЛ уфимцы проведут против ульяновской «Волги».