Футбольный клуб «Уфа» продолжает сбор в Аше

Тренировочные занятия игроки проводят два раза в день. Утром занимаются беговой и аэробной работой, а на вечерней тренировке подключают мячи.

Футболисты пробудут на базе в Аше до 29 июня, на первом сборе не планируют контрольных матчей. Зато перед стартом в Футбольной Национальной лиге уфимцы сыграют товарищеские встречи против «Урала» и «Рубина».