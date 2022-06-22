Туймазинский «Спартак» снимается с футбольных соревнований

Башкирский клуб получили лицензию на выступление в ФНЛ-2, но команда прекращает существование в качестве профессионального коллектива. В минувшем сезоне «Спартак» занял десятое место в группе 4 ФНЛ-2.

Туймазинский клуб был создан в 1967 году. Возобновился в 2018  на частные средства. Сначала коллектив выиграл кубок республики, потом чемпионат и Суперкубок Башкортостана. Затем выступали в третьем дивизионе первенства России, заняв второе место.

 В прошлом сезоне дебютировали в профессиональном футболе, но решено приостановить работу. Речь о закрытии клуба пока не идет.

Мы ограничены во времени, мы должны говорить здесь и сейчас. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к Главе республики. Может быть, он как-то поможет. Будет обидно, что такая самобытная команда перестанет существовать на футбольной карте мира. 

Наиль Хабибуллин, главный тренер ФК «Спартак» /Туймазы/
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ