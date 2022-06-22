Туймазинский «Спартак» снимается с футбольных соревнований

Мы ограничены во времени, мы должны говорить здесь и сейчас. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к Главе республики. Может быть, он как-то поможет. Будет обидно, что такая самобытная команда перестанет существовать на футбольной карте мира.

Наиль Хабибуллин, главный тренер ФК «Спартак» /Туймазы/