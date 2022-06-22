Туймазинский «Спартак» снимается с футбольных соревнований

Башкирский клуб получили лицензию на выступление в ФНЛ-2, но команда прекращает существование в качестве профессионального коллектива. В минувшем сезоне «Спартак» занял десятое место в группе 4 ФНЛ-2.
Туймазинский клуб был создан в 1967 году. Возобновился в 2018 на частные средства. Сначала коллектив выиграл кубок республики, потом чемпионат и Суперкубок Башкортостана. Затем выступали в третьем дивизионе первенства России, заняв второе место.
В прошлом сезоне дебютировали в профессиональном футболе, но решено приостановить работу. Речь о закрытии клуба пока не идет.