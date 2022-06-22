Боксер из Башкирии продолжит выступление в командном Кубке России

Поединок Артура Субханкулова стал самым обсуждаемым на «Кубке Победы». Уфимец проиграл раздельным решением судей, но именно этот результат вызвал споры среди представителей команды и тренерского штаба.

Наблюдатель, а не участник. На тренировке башкирских сборников Артур Субханкулов лишь с тоской оглядывает ринг, в который ему пока нельзя выходить. На выступлении в Санкт-Петербурге на «Кубке Победы» он получил рассечение, ему накладывали швы. Теперь с подготовкой к чемпионату страны и Спартакиаде России придется подождать

Кубок Победы – командные соревнования. Артур выступал за сборную Камы, в составе которой боксеры Приволжского и Уральского федеральных округов. Он вышел в ринг в первом из пяти поединков против чемпиона страны среди профессионалов, и проиграл Тиграну Согояну из команды «Сталинград» по очкам. Тренер Артура Мария Карабанова не согласилась с решением судей. Но в итоге подавать протест не стали, так как сборная Камы прошла по турнирной сетке дальше со счетом 3:2.

Командный российский турнир продлится до конца июля. Впереди соревнования в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и в Оренбурге. Если Кама пройдет дальше, то уфимский боксер еще выступит в финале состязаний. А пока подготовку к чемпионату «Динамо» проводят члены сборной республики. Соревнования пройдут в Кирове и станут отборочными к главному старту сезона – чемпионату России.