Башкирские спортсмены завоевали пять медалей на «Неделе легкой атлетике» в Москве

По итогам «Недели легкой атлетики» в Москве башкирские прыгуны завоевали пять медалей. Сейчас они вернулись в родной зал и начали подготовку к первенству России. Близится к завершению и дисквалификация чемпиона мира Данилы Лысенко, который из-за пропуска трех допинг-тестов и последующих нелогичных действий был вынужден прервать спортивную карьеру на четыре года. Но это уже в прошлом. Мы ждем, как и вся легкоатлетическая общественность страны, возвращения спортсмена.

Он легко покоряет двухметровую высоту, несмотря на боль. Вот уже несколько месяцев одного из лучших «бирских кузнечиков», Матвея Тычинкина, беспокоит травма стопы. Тем не менее спортсмен съездил на «Неделю легкой атлетики» в Москве. Он впервые выступил на соревнованиях такого уровня среди взрослых спортсменов, не хватило до медали Матвею совсем чуть-чуть. Он стал четвёртым.

Какая-то дорожка мягкая, было страшно травмироваться. На одной из последних попыток я прыгнул, нога начала болеть сильнее. В итоге отказался, допрыгал, чуть-чуть не хватило. Матвей Тычинкин, участник соревнований «Неделя лёгкой атлетики»

Скоро по уровню к Тычинкину должен подтянуться и Антон Мазнев. Спортсмен выступал на «Неделе легкой атлетике» по юниорам. В первый день он покорил высоту 2 метра 5 сантиметров, во второй из-за погодных условий прыгнул чуть ниже. В итоге золото досталось именно башкирскому спортсмену. А сам Мазнев знает, почему именно «бирские кузнечики» так хороши.

Все зависит от простоты. Мы более простые, не зазнаёмся, всё просто делаем, никогда не забываем о своих друзьях, просто тренируемся. Антон Мазнев, победитель соревнований «Неделя лёгкой атлетики»

Соревнования проходили в Лужниках, туда отправились сразу 12 представителей бирской школы. Пятеро стали призёрами, а двое добрались до вершин – это Антон Мазнев по юниорам и Глеб Самойлов по юношам. Самойлов занимается всего три с половиной года, но показал свой лучший результат на российских соревнованиях.

Я занял первое место, прыгнул 175 сантиметров, также из нашего возраста НА 170 прыгнули Ваня Тесаков и Дима Исаев. Они заняли второе и третье место. Глеб Самойлов, победитель соревнований «Неделя лёгкой атлетики»

Несмотря на блестящие выступления совсем юных спортсменов, у Николая Ковальского есть еще один козырь в рукаве – это Данил Лысенко. Спортсмен в августе отбудет свою дисквалификацию и уже в ближайшее время сможет принимать участие во внутренних соревнованиях. Уже почти четыре года 25-летний чемпион мира отстранен от всех официальных стартов и даже тренировок.

Он тренируется, ему разрешено. В Москве он тренируется, на этой неделе находится в Бирске, мы общаемся с ним, поговорим, постараемся воодушевить его. Он сам понимает, у него есть возможность показывать высокие результаты. Николай Ковальский, заслуженный тренер России по лёгкой атлетике