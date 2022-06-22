В Башкирии прошел фестиваль экстремальных видов спорта

Цель мероприятия – предоставить современной молодёжи возможность заявить о себе и о своём таланте, попробовать силы на профессиональном оборудовании для экстремальных видов спорта. В этом контексте Дюртюли претендует стать региональной площадкой для проведения молодежных фестивалей и активировать событийную жизнь на территории творческого кластера – нового центра молодежной активности «Зерно», а его, кстати, развернули на территории бывшего пивзавода. Это часть проекта «Я есть Дюртюли» – победителя президентского гранта в области культуры, искусства и креативных индустрий.