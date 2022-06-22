Спасатели Уфы пришли на помощь коту, который два дня просидел на дереве

Спасатели Уфы продолжают помогать животным, попавшим в беду. Так, помощь людей потребовалась коту, который два дня просидела на дереве.

Хвостатый забрался на ветку на территории дошкольного учреждения. Сотрудники детского сада пытались самостоятельно помочь коту: они привлекали ушастика колбасой, валерьянкой, но животное боялось спускаться вниз.

На помощь котику прибыли спасатели, который с помощью лестницы и альпинистского снаряжения благополучно спустили застрявшего вниз. Воспитатели покормили голодного кота и отпустили.