Радий Хабиров провел выездное заседание регионального штаба по газификации

В Башкортостане до 2025 года газифицируют 25 тысяч домов и 300 соцобъектов. В Уфе прошло заседание регионального штаба по газификации под руководством Главы республики. Радий Хабиров ознакомился с производством компании «Газпром газораспределение», с которой заключено соглашение на проведение «голубого топлива» в регионе.
Пункт редуцирования – устройство для снижения давления газа в трубопроводе – неотъемлемая часть оборудования. Потребители зачастую не обращают внимания на эти блоки, но именно этот механизм доставляет в дом «голубое топливо» нужной характеристики. Давление газа изначально очень высокое, на выходе из пункта редуцирования оно ниже в несколько сотен раз.
Производимое на трех площадках оборудование закрывает нужды предприятия. Радий Хабиров ознакомился с производством компании «Газпром газораспределение».
В республике компания реализует две программы: газификация домов и соцобъектов в рамках сотрудничества на рекордную сумму 16,5 млрд. рублей; догазификация – проект, реализуемый по поручению президента страны. Газификация в Башкортостане на сегодня составляет более 84%. Показатель будет расти, отметил Радий Хабиров. Для тех, кому финансово сложно провести в дом топливо, предусмотрены сертификаты.
В республике планируют догазифицировать почти полторы тысячи населенных пунктов, или почти 32 тысячи домов.
Напомним, догазификация – это процесс проведения газа в населенных пунктах, где уже есть сети. Бесплатно это сделают до границ участка. Дом должен быть в собственности. Подать заявку можно через МФЦ, «Госуслуги» или сайт единого оператора газификации.
На темпы обеспечения «голубым топливом» жителей республики санкции не повлияют, заверили в руководстве компании. Оборудование, как и комплектующие для работы сетей газораспределения, – отечественного производства.
В Уфе возведут новую газораспределительную станцию. Она решит экологические проблемы: избавит от мазутного хозяйства в городе – нефтяное топливо приходилось жечь во время ремонта ТЭЦ, а также обеспечит «голубым топливом» развивающиеся микрорайоны Уфы.
В топливе нуждаются и туристические объекты региона, в частности, планируется газифицировать кластер «Бурзянский», в том числе музейный комплекс «Шульган-Таш», который откроется для посетителей уже летом этого года.