Радий Хабиров провел выездное заседание регионального штаба по газификации

В Башкортостане до 2025 года газифицируют 25 тысяч домов и 300 соцобъектов. В Уфе прошло заседание регионального штаба по газификации под руководством Главы республики. Радий Хабиров ознакомился с производством компании «Газпром газораспределение», с которой заключено соглашение на проведение «голубого топлива» в регионе.

Пункт редуцирования – устройство для снижения давления газа в трубопроводе – неотъемлемая часть оборудования. Потребители зачастую не обращают внимания на эти блоки, но именно этот механизм доставляет в дом «голубое топливо» нужной характеристики. Давление газа изначально очень высокое, на выходе из пункта редуцирования оно ниже в несколько сотен раз.

Высокое давление для потребителя опасно. Мы понижаем до среднего или до нижнего. Игорь Яковлев, слесарь механосборочных работ

Производимое на трех площадках оборудование закрывает нужды предприятия. Радий Хабиров ознакомился с производством компании «Газпром газораспределение».

В республике компания реализует две программы: газификация домов и соцобъектов в рамках сотрудничества на рекордную сумму 16,5 млрд. рублей; догазификация – проект, реализуемый по поручению президента страны. Газификация в Башкортостане на сегодня составляет более 84%. Показатель будет расти, отметил Радий Хабиров. Для тех, кому финансово сложно провести в дом топливо, предусмотрены сертификаты.

Выдаются сертификаты на газификацию жилья отдельным категориям граждан. Этот проект мы уже ведём два года, и он даёт свои ощутимые результаты. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В республике планируют догазифицировать почти полторы тысячи населенных пунктов, или почти 32 тысячи домов.

Напомним, догазификация – это процесс проведения газа в населенных пунктах, где уже есть сети. Бесплатно это сделают до границ участка. Дом должен быть в собственности. Подать заявку можно через МФЦ, «Госуслуги» или сайт единого оператора газификации.

На темпы обеспечения «голубым топливом» жителей республики санкции не повлияют, заверили в руководстве компании. Оборудование, как и комплектующие для работы сетей газораспределения, – отечественного производства.

Что касается оборудования внутридомового оборудования, оно производится в России и Белоруссии. Поставки из Китая и Турции есть. Мы не видим проблем в реализации программы. Альберт Лукманов, генеральный директор ООО «Газпром Межрегионгаз Уфа»

В Уфе возведут новую газораспределительную станцию. Она решит экологические проблемы: избавит от мазутного хозяйства в городе – нефтяное топливо приходилось жечь во время ремонта ТЭЦ, а также обеспечит «голубым топливом» развивающиеся микрорайоны Уфы.

Станция, о которой мы говорим лет 20, находится в стадии проектирования. ГРС «Русский Юрмаш» даст лимиты газа, чтобы развивать Уфу в сторону и Забелья, и Зауфимья. Сюда же входит и много поселков, где нет газа. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан