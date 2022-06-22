В День памяти и скорби в Уфе создали портрет Мусы Гареева из 5000 свечей

Муса Гареев в огне. В Уфе создали портрет из пяти тысяч свечей. Так в столице республики почтили память дважды Героя Советского Союза. Акция к столетию со дня его рождения совпала с Днём памяти и скорби, который отмечает страна сегодня. В 12:15 по московскому времени состоялась и минута молчания. Как отдавали дань памяти героям в Башкортостане?

Пятиконечный военный знак. В ночь с 21 на 22 июня в парке «Патриот» выложили звезду из свечей. В акции участвовали почти 100 воспитанников учебных сборов из Кушнаренковского, Нуримановского районов и Демского района Уфы.

Одна из важных задач – сохранение памяти о сложных годах для нашей страны. День начался с акции «Свеча памяти». Инесса Косолапова, заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан

Сами все проявили инициативу принять участие в этой акции. Встали в три часа утра. Никита Рекрут, руководитель центра «Авангард»

Акция «Свеча памяти» прошла в Альшеевском районе. У монумента «Родина-мать» села Раевский собрались ветераны «Боевого братства», волонтёры и активисты-молодогвардейцы. Уже днём к Вечному огню возложили цветы.

Почтили память героев Великой Отечественной войны на железнодорожном вокзале. Возложили цветы к памятнику землякам, ушедшим на фронт. Именно отсюда в 40-е сотни тысяч жителей республики отправились на защиту Родины.

Здесь должны собирать тех, кто уходит в армию, напутствовать. Нурислам Валеев

Стелу в память о героях открыли в Мишкинском районе. На фронт из деревни Байтурово ушли 200 человек. 80 не вернулись. Их фамилии запечатлели в камне.

Воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Дважды был ранен, вернулся. Нина Зайнуллина

В 12:15 по московскому времени стала тише вся страна. В селе Иглино присоединились к общероссийской минуте молчания.

Наш народ мужественно защищал свою землю от фашистов. Вечная память нашим героям. Юрий Шаймуратов, председатель Совета ветеранов Иглинского района

К памятнику Мусе Гарееву в уфимском Парке Победы сегодня идут не только большими делегациями.

Помню, как плакала мать 8 мая. Все плакали, все ревели, но радовались, что закончилась война. Мадриль Гафуров, капитан первого ранга запаса