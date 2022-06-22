В Башкирии в рамках федеральной программы капитально отремонтируют 365 школ

В федеральную программу по капитальному ремонту вошли 365 школ Башкортостана. Из них к началу нового учебного года будут готовы 63 общеобразовательных учреждения. По объёму федеральных субсидий республика находится на третьем месте.

Летняя отработка проходит под шум строительных инструментов. Капитальный ремонт – не повод забросить огород.

А пока ребята наблюдают с улицы, как меняется внешний облик школы. Школа села Макана Хайбуллинского района была построена еще в 1961 году. Ремонт с тех пор проводили только частичный. Сейчас же в здании идёт и внешнее, и внутреннее обновление. Полностью меняют вентиляцию, электропроводку.

Работы, которые начали в апреле, строители планируют закончить досрочно – к 1 августа. В сентябре за парты в обновленной школе сядут около 120 детей. К началу учебного года капитальный ремонт планируют завершить и в учебном заведении села Верхнеяркеево Илишевского района. Строители уже закончили выравнивание стен, заменили окна, выполнили стяжку полов на всех этажах. В школе появится стоматологический кабинет и центр детских инициатив.

В программу включают здания с износом 50%. К таким относятся и школы в деревнях Константиновка и Улукулево Кармаскалинского района. Работы идут комплексно: фундамент, кровля, потолки, межэтажные перекрытия, обновление фасада и благоустройство территории. После окончания ремонта школы также оснастят новой мебелью и оборудованием.