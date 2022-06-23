Башкирию атакуют волосатые гусеницы с бородавками

Судя по внешнему виду, рябина пострадала от действий гусениц непарного шелкопряда. Это крупные гусеницы, которые быстро растут (до 7 см) и за месяц проходят до четырех периодов линьки. Тело гусениц покрывают бородавки, из которых растут волосы. Обычно такие гусеницы и бабочки выбирают для проживания лесистую местность.