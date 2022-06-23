Уроженец Башкирии Ильгизар Зиннуров погиб во время спецоперации на Украине

Как сообщила глава района Зухра Гордиенко, до последнего все надеялись, что Ильгизар жив. С самого детства он мечтал построить военную карьеру. В Челябинске военный окончил высшее военное краснознаменное училище штурманов, после чего стал офицером боевого управления.