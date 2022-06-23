Уроженец Башкирии Ильгизар Зиннуров погиб во время спецоперации на Украине

Уроженец Кигинского района Башкирии Ильгизар Зиннуров погиб во время спецоперации на Украине.
Как сообщила глава района Зухра Гордиенко, до последнего все надеялись, что Ильгизар жив. С самого детства он мечтал построить военную карьеру. В Челябинске военный окончил высшее военное краснознаменное училище штурманов, после чего стал офицером боевого управления.
Погибшего военного похоронят в родном селе Нижние Киги. Дата и время прощания не сообщаются.
Редакция bash.news выражает искренние соболезнования родным и близким Ильгизара Зиннурова