Уроженец Башкирии Ильгизар Зиннуров погиб во время спецоперации на Украине

Уроженец Кигинского района Башкирии Ильгизар Зиннуров погиб во время спецоперации на Украине.

Фото №1 - Уроженец Башкирии Ильгизар Зиннуров погиб во время спецоперации на Украине

Как сообщила глава района Зухра Гордиенко, до последнего все надеялись, что Ильгизар жив. С самого детства он мечтал построить военную карьеру. В Челябинске военный окончил высшее военное краснознаменное училище штурманов, после чего стал офицером боевого управления.

Это был бы будущий генерал. Ильгизар – настоящий герой, который посвятил свою жизнь служению Родине. Он до конца остался верным Военной присяге, погиб как настоящий герой, защищая Родину. Выражаю соболезнования родным, близким, знакомым. Светлая память!

Зухра Гордиенко, глава района

Погибшего военного похоронят в родном селе Нижние Киги. Дата и время прощания не сообщаются.

Редакция bash.news выражает искренние соболезнования родным и близким Ильгизара Зиннурова

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