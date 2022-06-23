Экс-бухгалтер администрации района Уфы присвоила 4,3 млн рублей
Экс-бухгалтера администрации Калининского района Уфы будут судить за мошенничество и незаконный оборот денежных средств. Об этом рассказали в пресс-службе местной прокуратуры.
По версии следствия, обвиняемая работала в администрации Калининского района Уфы в должности бухгалтера и занималась вопросами начисления заработной платы сотрудникам музыкальных школ и подростковых клубов. При направлении в банк электронных реестров на выплату зарплаты она включала в документы в качестве работников учреждения данные своего родственника и подруги и указывала реквизиты их счетов.
пресс-служба прокуратуры Калининского района Уфы
С августа 2017 года по июль 2021 года женщина похитила 4,3 млн рублей. Преступные действия вскрылись главным бухгалтером - она обнаружила несоответствие данных между документами.
Сейчас уголовное дело находится на рассмотрение в Калининском районном суде.