Экс-бухгалтер администрации района Уфы присвоила 4,3 млн рублей

По версии следствия, обвиняемая работала в администрации Калининского района Уфы в должности бухгалтера и занималась вопросами начисления заработной платы сотрудникам музыкальных школ и подростковых клубов. При направлении в банк электронных реестров на выплату зарплаты она включала в документы в качестве работников учреждения данные своего родственника и подруги и указывала реквизиты их счетов.

пресс-служба прокуратуры Калининского района Уфы