В Башкирии двоих лже-сотрудников газовой службы будут судить за мошенничество
В Учалинском районе двоих лже-сотрудников газовой службы будут судить за мошенничество. Об этом рассказали в пресс-службе местной прокуратуры.
По версии следствия, обвиняемые разработали план хищения денежных средств пожилых граждан под видом реализации по завышенной цене сигнализаторов утечки газа. Для придания легитимности своим действиям один из сообщников изготовил и оформил на себя и сообщницу удостоверения работников газовой службы. Обвиняемые облачались в спецодежду, приходили к пожилым и убеждали в необходимости установить в жилых помещениях специальное оборудование для предотвращения несчастных случаев.
пресс-служба Учалинской межрайонной прокуратуры
От действий обвиняемых пострадали четверо пенсионеров. Сумма причиненного ущерба составила около 28 тысяч рублей.
Свою вину обвиняемые не признали. Уголовное дело находится на рассмотрении в Учалинском районном суде.