В Башкирии двоих лже-сотрудников газовой службы будут судить за мошенничество

По версии следствия, обвиняемые разработали план хищения денежных средств пожилых граждан под видом реализации по завышенной цене сигнализаторов утечки газа. Для придания легитимности своим действиям один из сообщников изготовил и оформил на себя и сообщницу удостоверения работников газовой службы. Обвиняемые облачались в спецодежду, приходили к пожилым и убеждали в необходимости установить в жилых помещениях специальное оборудование для предотвращения несчастных случаев.

пресс-служба Учалинской межрайонной прокуратуры