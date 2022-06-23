Жительница Башкирии попала в ДТП в Ивановской области

Накануне в Шуйском районе Ивановской области пострадала 37-летняя жительница Стерлитамака. Об этом рассказали в местной Госавтоинспекции.

ДТП произошло 20 июня. Рядом с селом Иваново столкнулись автомобиль Hyundai Creta и грузовик. В момент столкновения жительница Стерлитамака находилась в салоне кроссовера на заднем кресле с 7-летней девочкой.

В результате аварии погибла 60-летняя водитель легкового автомобиля, а ее пассажиров доставили в больницу.

По предварительной информации, женщина за рулем «Hyundai» не уступила дорогу грузовику, который двигался по главной дороге. Обстоятельства ДТП устанавливаются.