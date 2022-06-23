Президент России поблагодарил врачей из Башкирии за борьбу с коронавирусом

Это не первые награды, которыми Владимир Путин награждает башкирских медиков. На днях была отмечена работа еще ряда врачей и медсестер из республики: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» отмечены 17 врачей, медалью Луки Крымского награждены 46 человек. Также присуждены звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ».