Президент России поблагодарил врачей из Башкирии за борьбу с коронавирусом

Президент России поблагодарил за тяжелый труд в период эпидемии коронавируса врачей из Башкирии. Владимир Путин отметил высокий профессионализм медиков, заслуги в организации и оказании медицинской помощи в пандемию.
Врачи республики удостоились высоких наград главы государства. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Из документа следует, что почетной грамотой Президента России награждаются 27 медицинских работников. Среди них — заведующая отделением Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн Елена Алексеева, врач Месягутовской центральной районной больницы Азат Баширов, замминистра здравоохранения РБ Ольга Горбацевич, медицинская сестра Баймакской центральной городской больницы Фируза Юнусбаева и другие.
Благодарность Президента Российской Федерации объявлена еще 25 медикам Башкирии. В их числе — медсестра РКБ № 2 Райля Бакирова, врач ГКБ № 13 (Уфа) Эльвира Галинурова, врач городской больницы Нефтекамска Дамира Ирмакова и другие.
Это не первые награды, которыми Владимир Путин награждает башкирских медиков. На днях была отмечена работа еще ряда врачей и медсестер из республики: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» отмечены 17 врачей, медалью Луки Крымского награждены 46 человек. Также присуждены звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ».