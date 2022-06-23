Радий Хабиров внёс изменения в состав Совета по правам человека

Руководитель республики Радий Хабиров подписал указ о внесении изменений в состав Совета при Главе Башкортостана по правам человека и развитию институтов гражданского общества.

В соответствии с новой редакцией документа, председателем Совета назначена Зульфия Гайсина, заместителем председателя – Флюр Нурлыгаянов, ответственным секретарём – Владимир Савичев. Также обновлён персональный состав членов Совета.

В интервью телеканалу БСТ Зульфия Гайсина пояснила, что состав Совета обновился на 50%. Он по прежнему будет усиленно работать как по выявлению фактов нарушения прав человека,  в том числе и в долевом строительстве, так и по новым направлениям, например, поддержка в сфере развития туризма. Кроме того, будет оказываться помощь жителям Донбасса.  

Взаимодействие с жителями Донбасса будет одним из приоритетных направлений деятельности совета. Дело в том, что в своей поездке в марте я наладила взаимоотношения со многими общественными организациями Донбасса. Я думаю, мы продолжим взаимодействие, чтобы оказывать дальнейшую поддержку в адаптации к российскому законодательству.

Зульфия Гайсина, председатель Совета при Главе Республики по правам человека
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