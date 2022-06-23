Радий Хабиров внёс изменения в состав Совета по правам человека

В интервью телеканалу БСТ Зульфия Гайсина пояснила, что состав Совета обновился на 50%. Он по прежнему будет усиленно работать как по выявлению фактов нарушения прав человека, в том числе и в долевом строительстве, так и по новым направлениям, например, поддержка в сфере развития туризма. Кроме того, будет оказываться помощь жителям Донбасса.