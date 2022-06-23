В Башкирии в реке нашли тело девушки

Госкомитет Башкирии по ЧС сообщил о несчастном случае, который произошёл в Кармаскалинском районе. Накануне, 22 июня, в деревне Симский погибла девушка.

Во время купания парня и его 31-летнюю подругу унесло течением, где сливаются реки Сим и Белая. Молодой человек смог выбраться на берег самостоятельно. К сожалению, девушка утонула.