В Башкирии в реке нашли тело девушки

Госкомитет Башкирии по ЧС сообщил о несчастном случае, который произошёл в Кармаскалинском районе. Накануне, 22 июня, в деревне Симский погибла девушка.

Фото №1 - В Башкирии в реке нашли тело девушки

Во время купания парня и его 31-летнюю подругу унесло течением, где сливаются реки Сим и Белая. Молодой человек смог выбраться на берег самостоятельно. К сожалению, девушка утонула.

Тело несчастной нашли местные жители на другом берегу. Отмечается, что пара купалась в месте, где купание запрещено. На берегу выставлен предупреждающий аншлаг: «Купание запрещено».

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