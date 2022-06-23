В Башкирии годовалый ребёнок выпал из окна

22 июня в Октябрьском зафиксировали несчастный случай, произошедший с маленьким ребёнком. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Под окнами многоэтажки был найден годовалый ребёнок. На теле малыша зафиксированы травмы, характерные при падении с высоты. Оказалось, мальчик облокотился на москитную сетку на третьем этаже и упал.