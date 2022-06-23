Жителей Башкирии призывают к ранней диагностике рака желудка

В Башкирии действует проект «Онконастороженность. Победи рак – действуй». В рамках просветительского проекта стартовала кампания по профилактике и предотвращению рака желудка.
Известно, что в зоне риска находятся пациенты с язвой или гастритом. Именно они подвержены развитию злокачественной опухоли в желудке. Также в группу риска входят люди, употребляющие необработанные мясо и рыбу, сильно соленые продукты и курильщики.
К неблагоприятным факторам относят наследственность и случаи злокачественных новообразований в семье. При наличии дискомфорта при приеме пищи, тяжести в желудке, болевых ощущениях во время голода следует обратиться к врачу и получить направление на ФГДС.
Рак желудка — злокачественное образование слизистой оболочки желудка. Под наблюдением онкологов в Республике Башкортостан находятся 3212 пациентов с злокачественным новообразованием желудка.
Опухоль незаметна на ранних этапах, так как симптомы заболевания можно спутать с множеством других болезней желудочно-кишечного тракта. Болезненные симптомы появляются на поздней стадии, когда опухоль дала метастазы и поражает другие органы брюшной полости.
Своевременное выявление злокачественных заболеваний желудка является залогом успешного лечения. Современное лечение предполагает комплексный подход – проведение химиотерапии и хирургического лечения. На ранних стадиях лечение рака желудка даёт высокие показатели, и позволят говорить о полной ремиссии пациента.
Республиканский клинический онкологический диспансер Башкортостана имеет современное лечебно-диагностическое оборудование, которое позволяет с высокой точностью диагностировать опухоль и проводить весь спектр необходимых методов лечения.
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