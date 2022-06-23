Уфимский «Батыр» примет участие в финале детского футбольного турнира в Анапе

«Батыр» под руководством Макича Микаеляна принял участие двумя составами. В первой группе уфимцы победили, не уступив ни одной игры, а в последней за первое место сыграли в ничью с хозяевами – 2:2. И таким образом, выиграли путёвку на всероссийский финал, который будет проходить в сентябре в Анапе. Там соберутся более 100 команд со всей России.