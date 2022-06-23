Ильшат Фазрахманов ознакомился с ходом кормозаготовки в трех районах Башкирии

Третьи по количеству приобретённой сельхозтехники за последние два года. По линии «Росагролизинга» в 2022-м начинается лимитирование регионов, планируют, что Башкортостан сохранит свои позиции.
Об этом рассказал заместитель премьер-министра правительства РБ - министр сельского хозяйства. Ильшат Фазрахманов ознакомился с ходом кормозаготовки в Шаранском, Туймазинском и Бакалинском районах. В хозяйствах активно идет уборка кормовых культур. Вместе с фермерами обсудили проблемы и планы.
Так, в Шаранском районе в КФХ «Алмаз-Птица» министру показали, на какой стадии реализован проект по инкубированию яиц домашней птицы. Инвесторы приобрели помещения, создали полный технологический комплекс с автоматической системой поения, кормления и климатического контроля.