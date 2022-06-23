Ильшат Фазрахманов ознакомился с ходом кормозаготовки в трех районах Башкирии

Столкнулись с тем, что достаточно много переувлажнения полей, но видим, что погода стабилизируется. Ну, и конечно же, сегодня идет форм урожая. С 1 января обнуленный единый сельхозналог даст возможность фермерам улучшить свою отчетность.

Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства республики Башкортостан - министр сельского хозяйства