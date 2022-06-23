В Уфе организуют массовую проверку счетчиков

«Представители теплоснабжающей компании снимают контрольные показания ИПУ, проверяют их состояние, устанавливают пломбы, определяют наличие или отсутствие фактов вмешательства в работоспособность приборов и оформляют соответствующие акты обследования. Процедура проверки приборов учета для жителей является бесплатной», – объяснили в «БашРТС».