В Уфе организуют массовую проверку счетчиков

В Уфе начинается массовая проверка индивидуальных приборов учета тепла. Об этом сообщает организация «БашРТС».
Как сообщает ресурсоснабжающая компания, проверка будет проходить у собственников помещений, которые перешли на прямые договоры.
«Представители теплоснабжающей компании снимают контрольные показания ИПУ, проверяют их состояние, устанавливают пломбы, определяют наличие или отсутствие фактов вмешательства в работоспособность приборов и оформляют соответствующие акты обследования. Процедура проверки приборов учета для жителей является бесплатной», – объяснили в «БашРТС».